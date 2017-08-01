G.Saray'da Lucescu zirvesi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lucescu ile görüşmek üzere Romanya'ya gitti
Galatasaray kötü gidişe dur demek için Lucescu formülünü devreye soktu. Yapılan yönetim kurulu toplantısında Tudor'un takımda kalacağı ancak Lucescu'nun Hırvat hocanın üstü bir göreve getirilebileceği konusunda anlaşılmıştı. Galatasaraylı yönetici Can Topsakal tecrübeli hoca ile görüşmesinin olumlu geçmesinin ardından Dursun Özbek, Rumen hoca ile son pürüzleri halletmek için Romanya'da bir araya gelecek.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:04
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"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"
Toplam 27
Yorum
umar Beşiktaş yönetimini ve transfer komitesini tebrik etmek lazım hakikaten muazzam iş çıkarıyorlar. Lens harika oturur şu anki kadroya.
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 5
Yorum
ELEMAN ali dürüst de romanyada dursun özbekte.yani hem kalan 4 milli mac icin ayni anda luce hem milli takim hem gs ile anlasirsa sasirmayin.
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G.Saray'da Lucescu zirvesi
Toplam 6
Yorum
hasan ya terim ya lucescu. tudor ile olmuyor. ikinci lig takımlarını bile yenemiyorlar.
G.Saray'da Lucescu zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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