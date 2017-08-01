 G.Saray'da Lucescu zirvesi – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    G.Saray'da zirvesi

    G.Saray'da <a href="/index/lucescu?id=29351720-6f37-432a-bf4c-026f9ef502d3" class="" rel="tag">Lucescu</a> zirvesi

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ile görüşmek üzere Romanya'ya gitti

    Geçtiğimiz günlerde G.Saraylı yönetici Can Topsakal'ın bizzat Romanya'ya giderek Rumen çalıştırıcı Mircea ile yaptığı görüşme sonrası son durumu görüşmek için G.Saray Başkanı Dursun Özbek de bugün Romanya'ya gitti.

    Galatasaray kötü gidişe dur demek için formülünü devreye soktu. Yapılan yönetim kurulu toplantısında Tudor'un takımda kalacağı ancak Lucescu'nun Hırvat hocanın üstü bir göreve getirilebileceği konusunda anlaşılmıştı. Galatasaraylı yönetici Can Topsakal tecrübeli hoca ile görüşmesinin olumlu geçmesinin ardından Dursun Özbek, Rumen hoca ile son pürüzleri halletmek için Romanya'da bir araya gelecek.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:04
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