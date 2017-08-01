 G.Saray'da çalışmalar sürdü – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'da çalışmalar sürdü

    G.Saray'da çalışmalar sürdü

    Galatasaray, Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasındaki kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Dün akşam Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Sarı-kırmızılılar, günü rejenerasyon çalışması yaparak geçirdi. Karşılaşmada forma giymeyen oyuncular da mücadelenin ardından 45 dakikalık bir antrenman gerçekleştirmişti. Galatasaray, kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:21
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'da çalışmalar sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.