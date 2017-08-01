G.Saray'da çalışmalar sürdü
Galatasaray, Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasındaki kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dün akşam Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Sarı-kırmızılılar, günü rejenerasyon çalışması yaparak geçirdi. Karşılaşmada forma giymeyen oyuncular da mücadelenin ardından 45 dakikalık bir antrenman gerçekleştirmişti. Galatasaray, kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 15:21
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"Jeremain Lens Beşiktaş'ta"
Toplam 27
Yorum
umar Beşiktaş yönetimini ve transfer komitesini tebrik etmek lazım hakikaten muazzam iş çıkarıyorlar. Lens harika oturur şu anki kadroya.
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 5
Yorum
ELEMAN ali dürüst de romanyada dursun özbekte.yani hem kalan 4 milli mac icin ayni anda luce hem milli takim hem gs ile anlasirsa sasirmayin.
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G.Saray'da Lucescu zirvesi
Toplam 6
Yorum
hasan ya terim ya lucescu. tudor ile olmuyor. ikinci lig takımlarını bile yenemiyorlar.
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