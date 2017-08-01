G.Saray'da çalışmalar sürdü

Dün akşam Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Sarı-kırmızılılar, günü rejenerasyon çalışması yaparak geçirdi. Karşılaşmada forma giymeyen oyuncular da mücadelenin ardından 45 dakikalık bir antrenman gerçekleştirmişti. Galatasaray, kamp çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.