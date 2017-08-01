Gomis'in yanına Senegalli golcü
Kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren Galatasaray'ın bir transfer bombasını daha patlatmak üzere olduğu iddia edildi.
Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Osmanlıspor'da forma giyen Ndiaye ile anlaşma sağladı, gözler şimdi Moussa Konate'nin üzerinde.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Ankara'da yaptığı görüşmeler sonrası gece Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile İstanbul'a geldi. Ankara'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Ndiaye, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.
Senegalli futbolcu bu sabah da sarı-kırmızılıların sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Kontroller sırasında Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu. Sarı kırmızılıların Osmanlıspor kulübüne Ndiaye'nin bonservisi için 6.5 milyon euro vereceği öğrenildi.
GOMIS'IN YANINA SENEGALLİ GOLCÜ
Galatasaray gözünü şimdi de Senegalli forvet Moussa Konate'nin üzerine çevirdi. Sarı kırmızılıların 24 yaşındaki forvet için Sion ile temas kurduğu belirtildi. Konate geçen sezon Sion'da 39 maçta 14 gol attı ve 6 asist yaptı.
Cezayirli sağ kanat oyuncusu Sofiane Feghouli ile Brezilyalı orta saha Fernando'nun transferleri konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray'ın bu iki oyuncuyu da Çarşamba gününe kadar İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray yönetiminin Marouane Fellaini'nin transferinden de vazgeçtiği belirtildi..
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 18:27
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Milli takıma TD ararken, bir bakmışıkki TFF' na yeni başkan seçiliyor ! Zira bu kadar gündemde olmak , hayra alamet degil !
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 7
Yorum
idris türkiyenin tartşmasıs en iyi teknik direktörüne bu yapılanlar çekememezlik ve saygısızlıktır
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İsviçre’den Konate iddiası
Toplam 7
Yorum
4elements konate dogru secimmi tartisilir ve hatta baska bi forvet sart cünkü ereni görme sansimiz oldu eren asla galatasarayin golcüsü olamaz acil gönderilmelie ve yerine daha kaliteli biri alinmali.
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