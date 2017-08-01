 Garry vites – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Garry vites

    Garry vites

    Cimbom, Avusturya kampında oynadığı özel maçta Garry Rodrigues ile öne geçse de Soner’in sayısına engel olamadı.

    Avusturya'da kamp yapan , hazırlık maçında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray'ın yeni transferleri Bafetimbi Gomis ve Mariano da görev aldı. Galatasaray karşılaşmaya, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Donk, Selçuk, Belhanda, Sinan Gümüş, Linnes, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis ilk 11'i ile başladı. Galatasaray'ın golünü 19. dakikada Garry Rodrigues kaydetti ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. , 48. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle skoru eşitledi. Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Yeni transferlerin birbirleriyle uyum sağlamaya çalıştığı gözlendi. Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

    LİNNES ARTIK SOL BEKTE!
    Östersunds karşılaşmalarında hayal kırıklığı yaratan Lionel Carole formayı kaptırdı. Tudor, performansını yeterli görmediği Carole'ün yerine sol bekte Linnes'e şans verme kararı aldı. Hırvat hoca dünkü maçta sağ kanatta Mariano solda ise Linnes'i oynattı.

    FORMA ŞANSI BULAMADILAR
    Aslan'ın kamp kadrosunda yer alan futbolculardan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Koray Günter, Yasin Öztekin, Eray İşcan, İsmail Çipe dünkü maçta forma şansı bulamadı.

    HERTHA SIRADA
    Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıklarını sürdürürken, Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü özel maç yapacak. Bu maçın, Avusturya'nın Kapfenberg kasabasında yapılacağı öğrenildi.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:53
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