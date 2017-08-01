Garry vites
Cimbom, Avusturya kampında oynadığı özel maçta Garry Rodrigues ile öne geçse de Soner’in sayısına engel olamadı.
LİNNES ARTIK SOL BEKTE!
Östersunds karşılaşmalarında hayal kırıklığı yaratan Lionel Carole formayı kaptırdı. Tudor, performansını yeterli görmediği Carole'ün yerine sol bekte Linnes'e şans verme kararı aldı. Hırvat hoca dünkü maçta sağ kanatta Mariano solda ise Linnes'i oynattı.
FORMA ŞANSI BULAMADILAR
Aslan'ın kamp kadrosunda yer alan futbolculardan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Koray Günter, Yasin Öztekin, Eray İşcan, İsmail Çipe dünkü maçta forma şansı bulamadı.
HERTHA SIRADA
Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıklarını sürdürürken, Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü özel maç yapacak. Bu maçın, Avusturya'nın Kapfenberg kasabasında yapılacağı öğrenildi.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:53
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan gelsin iyi bir sponsor bulunursa.beşiktaşın meddya yüzü olsun,reklamımızı yapsın yeterli.rahat 100 mlyon adt. forması satar gerisini hayal e
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Beşiktaş'tan dev transfer atağı
Toplam 42
Yorum
ilhan haberde sponsor arandığından bahsedilmiş.senin bildiklerini onlarda transfermatikten öğrenmiyorlardır eminim
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Şenol Güneş ne yanıt verdi?
Toplam 21
Yorum
selahattin Adam ya.... gözümde bir kez daha büyüdün Şenol hoca ......
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