Galatasaray'dan son dakika Lucescu açıklaması
Teknik direktör Mircea Lucescu'nun, Galatasaray'ın kendisine sunduğu sportif direktörlük projesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Rumen çalıştırıcının A Milli Takım'dan gelen teknik direktörlük teklifini tercih etmesi bekleniyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Romanya'ya giderek deneyimli Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile görüştü. Lucescu ile görüşmesinin çok olumlu geçtiğini belirten Özbek, Bip Spor'a yaptığı açıklamada, "Kendisine Galatasaray'ın son durumu hakkında detaylı bilgi verip, görüşme yaptık. Lucescu kararını yarın bildireceğini söyledi" dedi.
Lucescu ile altyapıdan futbol takımının şu andaki durumuna, transferde hem gelen, hem de gönderilen isimlere kadar detaylı bir toplantı yapan Özbek, kadro maliyeti ve oyuncular ile teknik heyett hakkında da bilgilendirme yaptı.
SPORTİF DİREKTÖRLÜĞÜ REDDETTİ İDDİASI
Teknik direktör Mircea Lucescu'nun, Galatasaray'ın kendisine sunduğu sportif direktörlük projesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Tudor'la birlikte çalışma teklifine olumsuz yanıt vermesi beklenen Rumen çalıştırıcının sahada olmak istediği belirtilirken, yapılan görüşmede, "Ben sportif direktör olursam alınan ilk mağlubiyette Tudor zor durumda kalır" ifadelerini kullandığı öğrenildi, Rumen çalıştırıcının A Milli Takım'dan gelen teknik direktörlük teklifini tercih etmesi bekleniyor.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:21
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Beşiktaşlı yönetici, Negredo transferi için İspanya'ya gidiyor
Toplam 1
Yorum
Koray Fotomaç öyle fotolar koymayın, daha belli bir şey yok insanı gaza getiriyorsunuz :D
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İsviçre’den Konate iddiası
Toplam 10
Yorum
austin sol kanat çok vasat.garryle-yasinle olacak iş değil.bir de belhanda tam 10 numara değil tkmın teknik oyuncuyda ihtiyacı var..
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F.Bahçe, Eto’o için resmi teklif yaptı
Toplam 10
Yorum
etonun kramponlarını alabilirsiniz ancak
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