Galatasaray'dan son dakika Lucescu açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Romanya'ya giderek deneyimli Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile görüştü. Lucescu ile görüşmesinin çok olumlu geçtiğini belirten Özbek, Bip Spor'a yaptığı açıklamada, "Kendisine Galatasaray'ın son durumu hakkında detaylı bilgi verip, görüşme yaptık. Lucescu kararını yarın bildireceğini söyledi" dedi.

Lucescu ile altyapıdan futbol takımının şu andaki durumuna, transferde hem gelen, hem de gönderilen isimlere kadar detaylı bir toplantı yapan Özbek, kadro maliyeti ve oyuncular ile teknik heyett hakkında da bilgilendirme yaptı.



SPORTİF DİREKTÖRLÜĞÜ REDDETTİ İDDİASI

Teknik direktör Mircea Lucescu'nun, Galatasaray'ın kendisine sunduğu sportif direktörlük projesine sıcak bakmadığı öğrenildi. Tudor'la birlikte çalışma teklifine olumsuz yanıt vermesi beklenen Rumen çalıştırıcının sahada olmak istediği belirtilirken, yapılan görüşmede, "Ben sportif direktör olursam alınan ilk mağlubiyette Tudor zor durumda kalır" ifadelerini kullandığı öğrenildi, Rumen çalıştırıcının A Milli Takım'dan gelen teknik direktörlük teklifini tercih etmesi bekleniyor.