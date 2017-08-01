Fernando Galatasaray'da

BBC Sport'un haberine göre Galatasaray, Manchester City'nin yıldızı Fernando Reges transferini bitirdi.Habere göre, defans hattı için üç günde 120 milyon sterlin harcadyan Pep Guardiola'nın ve Galatasaray'la anlaşan Fernando'nun yerine defansif orta saha arayışında olduğu belirtildi.Manchester City Fernando'yu 14 milyon euro bonservis ödeyerek transfer etmişti.