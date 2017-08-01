Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Francisco Reges transferinde mutlu sona ulaştı
Habere göre, defans hattı için üç günde 120 milyon sterlin harcadyan Pep Guardiola'nın ve Galatasaray'la anlaşan Fernando'nun yerine defansif orta saha arayışında olduğu belirtildi.
Manchester City Fernando'yu 14 milyon euro bonservis ödeyerek transfer etmişti.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 19:37
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Galatasaray'a rakip çıktı
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Milli takıma TD ararken, bir bakmışıkki TFF' na yeni başkan seçiliyor ! Zira bu kadar gündemde olmak , hayra alamet degil !
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İşte Terim'in alacağı işsizlik maaşı
Toplam 7
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idris türkiyenin tartşmasıs en iyi teknik direktörüne bu yapılanlar çekememezlik ve saygısızlıktır
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İsviçre’den Konate iddiası
Toplam 7
Yorum
4elements konate dogru secimmi tartisilir ve hatta baska bi forvet sart cünkü ereni görme sansimiz oldu eren asla galatasarayin golcüsü olamaz acil gönderilmelie ve yerine daha kaliteli biri alinmali.
Fernando Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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