Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın, Ülker Stadı'na hibrit çim uygulanmasının ardından buradaki ilk çalışmasını gerçekleştirdiği belirtildi.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanı başkan Aziz Yıldırım, genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ile asbaşkan Ali Yıldırım'ın da izlediği aktarıldı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas çalışması ile devam ettiği ve taktik çalışmalarla tamamlandığı duyuruldu.
Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 01 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:35
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Beşiktaşlı yönetici, Negredo transferi için İspanya'ya gidiyor
Toplam 1
Yorum
Koray Fotomaç öyle fotolar koymayın, daha belli bir şey yok insanı gaza getiriyorsunuz :D
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İsviçre’den Konate iddiası
Toplam 10
Yorum
austin sol kanat çok vasat.garryle-yasinle olacak iş değil.bir de belhanda tam 10 numara değil tkmın teknik oyuncuyda ihtiyacı var..
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F.Bahçe, Eto’o için resmi teklif yaptı
Toplam 10
Yorum
etonun kramponlarını alabilirsiniz ancak
Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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