 Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe'de Sturm Graz maçı hazırlıkları

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın, Ülker Stadı'na hibrit çim uygulanmasının ardından buradaki ilk çalışmasını gerçekleştirdiği belirtildi.

    Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanı başkan Aziz Yıldırım, genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ile asbaşkan Ali Yıldırım'ın da izlediği aktarıldı.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, pas çalışması ile devam ettiği ve taktik çalışmalarla tamamlandığı duyuruldu.

    Fenerbahçe, Sturm Graz maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:35
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