 Feghouli niye gelmiyor? – Fotomaç – 01 Ağustos 2017
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    01 Ağustos 2017, Salı
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    Feghouli niye gelmiyor?

    Feghouli niye gelmiyor?

    Galatasaraylı taraftarlar, 'yi merakla beklerken Fransız Foot Mercato'dan ilginç bir iddia geldi.

    Galatasaray'ın Feghouli'yi, Ben Arfa yüzünden beklettiği ileri sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Cezayirli sağ kanat oyuncusu ile anlaştığını ama ortaya çıkan sürprizin ardından Arfa'nın transfer olma ihtimalini değerlendirmeyi öne koyduğunu yazdı.
    1. 01 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:54
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