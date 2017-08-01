Feghouli niye gelmiyor?

Galatasaraylı taraftarlar, Sofiane Feghouli'yi merakla beklerken Fransız Foot Mercato'dan ilginç bir iddia geldi.

Galatasaray'ın Feghouli'yi, Ben Arfa yüzünden beklettiği ileri sürüldü. Sarı-kırmızılıların, Cezayirli sağ kanat oyuncusu ile anlaştığını ama ortaya çıkan sürprizin ardından Arfa'nın transfer olma ihtimalini değerlendirmeyi öne koyduğunu yazdı.