 Wes’le ilgisi yok – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Wes’le ilgisi yok

    Wes’le ilgisi yok
    'in menajeri Albers, Nice iddialardıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunların sadece dedikodu olduğunu söyleyen Albers, Nice-Ajax maçında tribünde olduğunun doğru olduğunu ancak orada bulunmasının nedeninin oyuncu izlemek olduğunu söyledi.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wes’le ilgisi yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.