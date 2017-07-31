 Sürpriz isim Ribery değil – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Sürpriz isim Ribery değil

    Sürpriz isim Ribery değil

    G.Saray’ın Fransız yıldız ile ilgilenmediği belirtildi.

    Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün, "Bir pozisyon için sürpriz bir ismimiz var" açıklaması taraftarları heyecanlandırdı. Bu futbolcunun kim olduğuna dair arayışlar başlarken Franck Ribery ismi ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun, 5 Temmuz'da Necati Ateş'e yazdığı, "Umarım yakında tekrar görüşürüz" mesajı hatırlatılsa da Galatasaray'ın sürprizinin Ribery olmadığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Ribery'nin kesinlikle gündemlerine girmediklerini açıkladılar.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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