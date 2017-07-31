Semih Kaya'nın şanssızlığı
Sparta Prag'ın Bohemians 1905'i ağırladığı Çekya Ligi ilk hafta mücadelesinde Semih Kaya sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Semih'in ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Milli futbolcu 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Maça ilk 11'de başlayan tecrübeli stoper, yaşadığı sakatlık sonrasında 45'te sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yapılan incelemelerde oyuncunun ayak tarak kemiğinde kırık olduğu ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sezon başında Galatasaray'dan 2 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Semih Kaya, takımının bu sezon oynadığı iki resmi maça ilk 11'de başlamış ve 135 dakika sahada kalmıştı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
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Şenol Güneş ve Yıldırım Demirören görüşmesi!
Toplam 6
Yorum
kütahaya mehmet futbol fff istifa etsin secim olsun ne buya senoldan başka adammmı yok
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El-Clasico Barça'nın
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA BU TURNUVA YENI BASLADIGI ZAMAN GS'DA DAVET EDILMISTI,DUNKU EMERET KUPA MACINI ARSENAL KAZANDI GS O KUPAYIDA ALMISTI CAPSIZ DURSUN
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 30
Yorum
kocatürk Galatasaray aslında iyi oyuncular aldı ama tudor ile bu oyuncular yönetilmez ya lucescu ya fatih terim gelirse bu iş tamamdır...
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