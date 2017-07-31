 Semih Kaya'nın şanssızlığı – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'nın şanssızlığı

    <a href="/index/semih-kaya?id=066f39b7-e66d-4a62-8a92-ef82a7da16db" class="" rel="tag">Semih Kaya</a>'nın şanssızlığı

    Sparta Prag'ın Bohemians 1905'i ağırladığı Çekya Ligi ilk hafta mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Semih'in ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Milli futbolcu 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

    Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu 'dan üzücü haber geldi. Çekya Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag'ın Bohemians 1905'i ağırladığı ve 1-1 sonuçlanan maçta 45 dakika sahada kalabildi.

    Maça ilk 11'de başlayan tecrübeli stoper, yaşadığı sakatlık sonrasında 45'te sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yapılan incelemelerde oyuncunun ayak tarak kemiğinde kırık olduğu ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

    Sezon başında Galatasaray'dan 2 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Semih Kaya, takımının bu sezon oynadığı iki resmi maça ilk 11'de başlamış ve 135 dakika sahada kalmıştı.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:22
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