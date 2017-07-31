Semih Kaya sakatlandı!
Sparta Prag'ın Bohemians 1905'i ağırladığı Çekya Ligi ilk hafta mücadelesinde Semih Kaya sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Semih'in ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Milli futbolcu 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Maça ilk 11'de başlayan tecrübeli stoper, yaşadığı sakatlık sonrasında 45'te sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yapılan incelemelerde oyuncunun ayak tarak kemiğinde kırık olduğu ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sezon başında Galatasaray'dan 2 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Semih Kaya, takımının bu sezon oynadığı iki resmi maça ilk 11'de başlamış ve 135 dakika sahada kalmıştı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
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fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
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BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
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