Ndiaye, İstanbul'da!

Bu sezon takımda köklü bir değişime giden Galatasaray, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın, Ndiaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.



Sarı-kırmızılıların, oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro, Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın artı olarak Osmanlıspor'a alt yapıdan 3 oyuncu vereceği de belirtildi.





İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Osmanlıspor'un Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi. Ankara'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Senegalli futbolcu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.



Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı 2 sezonda Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



Senegalli futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



CİMBOM, KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray, Ndiaye transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



