 Ndiaye, İstanbul'da! – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Ndiaye, İstanbul'da!

    Ndiaye, İstanbul'da!

    , Osmanlıspor'dan 'yi renklerine bağladı. 26 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.

    Bu sezon takımda köklü bir değişime giden Galatasaray, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

    'ın, Ndiaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

    Sarı-kırmızılıların, oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro, Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın artı olarak Osmanlıspor'a alt yapıdan 3 oyuncu vereceği de belirtildi.

    İSTANBUL'A GELDİ
    Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Osmanlıspor'un Senegalli futbolcusu , İstanbul'a geldi. Ankara'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Senegalli futbolcu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.

    Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı 2 sezonda Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

    Senegalli futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

    CİMBOM, KAP'A BİLDİRDİ
    Galatasaray, Ndiaye transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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