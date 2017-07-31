Ndiaye, İstanbul'da!
Galatasaray, Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı. 26 yaşındaki futbolcu İstanbul'a geldi.
Bu sezon takımda köklü bir değişime giden Galatasaray, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın, Ndiaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların, oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro, Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın artı olarak Osmanlıspor'a alt yapıdan 3 oyuncu vereceği de belirtildi.
İSTANBUL'A GELDİ
Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Osmanlıspor'un Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi. Ankara'dan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Senegalli futbolcu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı.
Ndiaye, Osmanlıspor'da görev yaptığı 2 sezonda Süper Lig'de 59 maça çıkarken 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Senegalli futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılı takım ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
CİMBOM, KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Ndiaye transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:57
-
Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 12
Yorum
Mustafa Aynen... Ne uğursuz takımdır bu yahu
-
Ndiaye, İstanbul'da!
Toplam 96
Yorum
austin bu direktörle başlama acilen f.terim-lucescu birini getir.taraftarı oyalayıp unutturma yazık onca transfere.
-
''Beşiktaş ve Şenol Güneş'in aldığı kararı...''
Toplam 3
Yorum
Fiko Jimlastikçilere ihtiyacı yok milli takımın. Spor kluplerinden bir teknik direktör çıkacaktır.
Ndiaye, İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.