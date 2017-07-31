 ''İşime son verildi!'' – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''İşime son verildi!''

    ''İşime son verildi!''

    Adı G.Saray ile anılan Terim kendisini milli takımdan TFF’nin gönderdiğini açıkladı.

    G.Saray teknik direktörü olarak adı geçen , Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etmediğini, görevine son verildiğini açıkladı. Terim, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çeşme'de bir mekanda yaşadığı olaydan sonra ayrılmayı teklif ettiğini ancak bunun kabul edilmediğini belirterek, "Ben de ekibimle birlikte Dünya Kupası hazırlıklarına devam ettim. 26 Temmuz Çarşamba günü sabah saatlerinde Ali Dürüst ofisime gelerek, Yıldırım Demirören, Cengiz Zülfikaroğlu ve Servet Yardımcı ile yaptıkları toplantıda alınan kararın görevime son verilmesi olduğunu bildirdi. Ben de şaşkınlıkla Ali Dürüst'e, "Bu önemli iki maç arifesinde mi diye sorduğumda, "Maalesef öyle" dedi. Servet Yardımcı'nın bunun bir an önce yapılmasını istediğini söyledi. Ben bu kararı, Yıldırım Demirören'den duymak istediğimi söyledim. Daha sonra Yıldırım Demirören ile Levent'te buluştuk. Kendisi bu kararı teyit etti. Kendisine gerekçeyi sordum. Bana gerekçe olarak, "Hocam seni çok yıprattılar, senin üzerinde de bizi yıpratıyorlar" dedi. Kendisine bu mevkiinin bir an evvel dolması gerektiğini elimden gelen yardımı da yapacağımı da söyleyerek vedalaştık" açıklamasını yaptı.

    'YAKIŞIKSIZ İDDİALAR'
    3,5 senelik süreçte görev alan tüm arkadaşlarına teşekkür eden Terim açıklamasında, "Ben susunca yerime konuşan çok oluyor. Yakışıksız iddia ve yorumları üzüntü ile takip ediyorum. Yaşananlar tüm gerçekliği ile bu şekildedir" dedi.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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