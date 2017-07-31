''İşime son verildi!''
Adı G.Saray ile anılan Terim kendisini milli takımdan TFF’nin gönderdiğini açıkladı.
'YAKIŞIKSIZ İDDİALAR'
3,5 senelik süreçte görev alan tüm arkadaşlarına teşekkür eden Terim açıklamasında, "Ben susunca yerime konuşan çok oluyor. Yakışıksız iddia ve yorumları üzüntü ile takip ediyorum. Yaşananlar tüm gerçekliği ile bu şekildedir" dedi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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Anadolu’nun gözdesi Hakan
Toplam 1
Yorum
öğretici ben olsam hakanı tutar serdar azizi öneririm bursaya 5 milyon euroya stoper lazımsa süper bir milli takımın süper stoperini çakarım onlara !
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''İşime son verildi!''
Toplam 2
Yorum
YILLARIN KURDU TAZMİNAT ALMADAN GİDER Mİ :-)) FATİH TERİM HİÇ BİR İŞİNİ KOLAY KOLAY YARIDA BIRAKMAZ.. ANCA BIRAKTIRILIR.. EE TABİİ ONUNDA BİR BEDELİ VAR..TAZMİNATINI ALMADAN GİTMEZDİ :-)
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Sola Uğur Çiftçi iddiası
Toplam 1
Yorum
CAROLE GİDERSE 2 Cİ SOL BEK ADAYI..!! AMA İLK 11 SOL BEKİ KESİN YABANCI OLUCAK...!
''İşime son verildi!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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