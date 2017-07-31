 ''Her hoca biraz çılgındır'' – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Her hoca biraz çılgındır''

    ''Her hoca biraz çılgındır''

    Yeni transfer , Igor Tudor hakkındaki görüşlerini açıkladı.

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mariano, sarı-kırmızılı kulübe şampiyonluklar kazanmak için geldiğini söyledi. Dün Avusturya'daki kampta soruları yanıtlayan Brezilyalı sağ bek, Igor Tudor hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, "Her hocada biraz çılgınlık vardır. İspanya'daki hocamın bana katkısı çok oldu. Güzel yıllar geçirdik. Bendeki yeri ayrıdır. Igor Tudor ile sadece 2 haftadır çalışıyoruz. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağım. İlk izlenimim iyi bir antrenör olduğu... Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

    HEMEN KABUL ETTİM
    Sarı-kırmızılı kulübe gelmeden önce İtalya ve İspanya'dan teklifler aldığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile. Hemen kabul ettim" diye konuştu.

    BİRAZ UTANGACIM
    soğuk bir görüntüsü olmasıyla ilgili, "Kamera önünde biraz utangacım. Gülmediğimi düşünmenizin nedeni bu... Arkadaşlarımla olduğumda ise eğlenceli bir insanım" dedi. Takıma uyum sağladığını da kaydeden oyuncu, Maicon, Muslera ve Mert'in kendisine çok yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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