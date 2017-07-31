''Her hoca biraz çılgındır''
Yeni transfer Mariano, Igor Tudor hakkındaki görüşlerini açıkladı.
HEMEN KABUL ETTİM
Sarı-kırmızılı kulübe gelmeden önce İtalya ve İspanya'dan teklifler aldığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile. Hemen kabul ettim" diye konuştu.
BİRAZ UTANGACIM
Mariano soğuk bir görüntüsü olmasıyla ilgili, "Kamera önünde biraz utangacım. Gülmediğimi düşünmenizin nedeni bu... Arkadaşlarımla olduğumda ise eğlenceli bir insanım" dedi. Takıma uyum sağladığını da kaydeden oyuncu, Maicon, Muslera ve Mert'in kendisine çok yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
-
Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
-
Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
-
'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
''Her hoca biraz çılgındır'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.