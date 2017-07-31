Galatasaray transferi bitirdi
Galatasaray, Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı.
Bu sezon takımda köklü bir değişime giden Galatasaray, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın, Ndiaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
Sarı Kırmızılıların, oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro, Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın artı olarak Osmanlıspor'a alt yapıdan 3 oyuncu vereceği de belirtildi.
Osmanlıspor formasıyla tüm kulvarlarda toplam 75 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 18 gol 7 asistlik katkı sağladı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:39
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 45
Yorum
:) nasılda korkmuşsunuz.... yazık ALLAH acısın size.
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Milli takımın yeni hocası Şenol Güneş
Toplam 45
Yorum
ultraslan tarabya bjk liler önce 4 maç sonra tümden milli takımın basında adımı yazın hoca aramaya baslayın bir an önce
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Fikret Orman'dan Güneş açıklaması
Toplam 8
Yorum
kartalpençesi İt ürür, kervan yürür :)))
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