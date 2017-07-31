Galatasaray taraftarında Ribery heyecanı!
G.Saray’ın Fransız yıldız ile ilgilenmediği belirtildi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:00
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Aziz Yıldırım taraftara seslendi
Toplam 10
Yorum
yok artık geçen sezon 4 forvet vardı 4 üncü olduk geçen sezon ençok asist yapan oyuncu vardı lens 4 üncü olduk bu sene ne tek forvet var ve lens yok
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Arda Turan düşman çatlattı
Toplam 16
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** kiyaslama yaparsak, senin TÜRKfutboluna katgin sifir FATIH TERIMIN saymakla bitmez,ikili kiyaslama
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Şimdi de Jesus Navas
Toplam 4
Yorum
Barzinho Bjk navas ı alsın bedavaya hıc beklemesın cok cok ıyı ıs yapmıs olur 3 yıl 6 mılyon helekı ismail koybasıların tolga cigercı 2 mılyon alıyo
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