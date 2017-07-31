Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray, Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı.
Bu sezon takımda köklü bir değişime giden Galatasaray, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın, Ndiaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.
Sarı Kırmızılıların, oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro, Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın artı olarak Osmanlıspor'a alt yapıdan 3 oyuncu vereceği de belirtildi.
Osmanlıspor formasıyla tüm kulvarlarda toplam 75 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 18 gol 7 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray, Ndiaye transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:17
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Taraftardan Şenol Güneş çağrısı
Toplam 7
Yorum
bjkli terim hoplaya zıplaya gitti dünyanın parasını verdiler ama güneş gitmeyecek boşuna kendi kendinize gelin güvey olmayın
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Şenol Güneş'i bekleyen maraton
Toplam 8
Yorum
GS'li Bjk li arkadaslara sesleniyorum. en iyi hoca senol hocadır. şu an için de milli takımı ona emanet edelim bjk'yi bırak demiyoruz mesele milli
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 70
Yorum
Mehmet Erten Özbek kardeşler ne kadar para sizi doyurur onu söyleyin de verelim. Bir yandan siz, öte yanda bekleyen Terim düşün yakamızdan.
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