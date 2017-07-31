 Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

    Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

    Galatasaray, Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye'yi renklerine bağladı.

    Bu sezon takımda köklü bir değişime giden Galatasaray, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

    Galatasaray'ın, Ndiaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

    Sarı Kırmızılıların, oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro, Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın artı olarak Osmanlıspor'a alt yapıdan 3 oyuncu vereceği de belirtildi.

    Osmanlıspor formasıyla tüm kulvarlarda toplam 75 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 18 gol 7 asistlik katkı sağladı.

    Galatasaray, Ndiaye transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:17
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