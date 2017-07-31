Galatasaray Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Bu sezon takımda köklü bir değişime giden Galatasaray, Osmanlıspor'un orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın, Ndiaye ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.



Sarı Kırmızılıların, oyuncuya yıllık 2.2 milyon euro, Osmanlıspor'a ise 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın artı olarak Osmanlıspor'a alt yapıdan 3 oyuncu vereceği de belirtildi.

Osmanlıspor formasıyla tüm kulvarlarda toplam 75 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 18 gol 7 asistlik katkı sağladı.



Galatasaray, Ndiaye transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.



