 Galatasaray, Akhisar ile yenişemedi – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    , Akhisar ile yenişemedi

    Galatasaray, Akhisar ile yenişemedi

    Avusturya'da kamp yapan , hazırlık maçında ile 1-1 berabere kaldı.

    Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda oynanan müsabakada 'ın yeni transferleri Bafetimbi Gomis ve Mariano da görev aldı.

    Galatasaray karşılaşmaya, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Garry Rodrigues ve Gomis ilk 11'i ile başladı.

    Çok sayıda Galatasaray taraftarının da takip ettiği karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüne sahne oldu.

    Galatasaray'ın golünü 19. dakikada Garry Rodrigues kaydetti ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. , 48. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle skoru eşitledi. Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

    Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan futbolculardan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Koray Günter, Yasin Öztekin, Eray İşcan, İsmail Çipe maçta forma şansı bulamadı.

    Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    HERTHA BERLİN İLE HAZIRLIK MAÇI
    Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın, Avusturya'nın Graz kentine yaklaşık 63 kilometre uzaklıktaki Kapfenberg kasabasında yapılacağı öğrenildi.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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