Galatasaray, Akhisar ile yenişemedi
Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, hazırlık maçında Akhisar Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda oynanan müsabakada Galatasaray'ın yeni transferleri Bafetimbi Gomis ve Mariano da görev aldı.
Galatasaray karşılaşmaya, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Garry Rodrigues ve Gomis ilk 11'i ile başladı.
Çok sayıda Galatasaray taraftarının da takip ettiği karşılaşma, ilk dakikalardan itibaren sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüne sahne oldu.
Galatasaray'ın golünü 19. dakikada Garry Rodrigues kaydetti ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Akhisar Belediyespor, 48. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle skoru eşitledi. Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan futbolculardan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci, Koray Günter, Yasin Öztekin, Eray İşcan, İsmail Çipe maçta forma şansı bulamadı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
HERTHA BERLİN İLE HAZIRLIK MAÇI
Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmanın, Avusturya'nın Graz kentine yaklaşık 63 kilometre uzaklıktaki Kapfenberg kasabasında yapılacağı öğrenildi.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
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Toplam 12
Yorum
Mustafa Aynen... Ne uğursuz takımdır bu yahu
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Ndiaye, İstanbul'da!
Toplam 96
Yorum
austin bu direktörle başlama acilen f.terim-lucescu birini getir.taraftarı oyalayıp unutturma yazık onca transfere.
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''Beşiktaş ve Şenol Güneş'in aldığı kararı...''
Toplam 3
Yorum
Fiko Jimlastikçilere ihtiyacı yok milli takımın. Spor kluplerinden bir teknik direktör çıkacaktır.
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