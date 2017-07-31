Fernando yola çıktı
Sosyal medyada ‘Son gün’ paylaşımı yapan sambacı, İngiltere defterini kapattı Tecrübeli ön libero önce İstanbul’a gelip imza atacak ardından kampa katılacak.
''YENİ BİR MACERA''
Fernando Reges, 'Last day' paylaşımının ardından dün gece saatlerinde bir paylaşımda daha bulundu.
Fernando, ''Birlikte, yeni bir maceraya doğru...'' yazılı bir görsel paylaştı. Bu paylaşım taraftarlar arasında Fernando'nun İstanbul'a doğru yola çıktığı şeklinde yorumlandı.
Paylaşımın altında düştüğü notun yanında bulunan iki kalbin renklerinin sarı ve kırmızı olması da bu iddiayı güçlendirdi.
KUPA CANAVARI
Kariyerinde 9 kupa kaldıran Fernando, Porto ile 4 lig, 3 Portekiz Kupası 1 Avrupa Ligi zaferi yaşadı. City ile de 1 kez İngiltere Kupası'nı kazandı.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:06
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
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