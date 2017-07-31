 Fernando yola çıktı – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    yola çıktı

    Fernando yola çıktı

    Sosyal medyada ‘Son gün’ paylaşımı yapan sambacı, İngiltere defterini kapattı Tecrübeli ön libero önce İstanbul’a gelip imza atacak ardından kampa katılacak.

    G.Saray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün "Anlaşma sağladık" açıklaması yaptığı Fernando Reges'te flaş bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki Brezilyalı ön libero da instagram'dan paylaştığı görselle Manchester City'ye veda etti. Sambacı, 'Anlık görüntü' uygulasında 'Last Day' (son gün) yazılı ileti yayınladı. Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı oyuncunun bugün önce İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması ve ardından sarı-kırmızılı takımın Avusturya'daki kampına katılması bekleniyor. önceki gün Portekiz basınına "G.Saray'ın teklifi City için iyi olabilir. Ancak onlar için iyi olan, benim için olmayabilir" diyerek kafa karıştırmıştı ancak Ergün bu konuda bir pürüz olmadığını dile getirdi.



    ''YENİ BİR MACERA''
    Fernando Reges, 'Last day' paylaşımının ardından dün gece saatlerinde bir paylaşımda daha bulundu.

    Fernando, ''Birlikte, yeni bir maceraya doğru...'' yazılı bir görsel paylaştı. Bu paylaşım taraftarlar arasında Fernando'nun İstanbul'a doğru yola çıktığı şeklinde yorumlandı.

    Paylaşımın altında düştüğü notun yanında bulunan iki kalbin renklerinin sarı ve kırmızı olması da bu iddiayı güçlendirdi.



    KUPA CANAVARI
    Kariyerinde 9 kupa kaldıran Fernando, Porto ile 4 lig, 3 Portekiz Kupası 1 Avrupa Ligi zaferi yaşadı. City ile de 1 kez İngiltere Kupası'nı kazandı.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:06
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