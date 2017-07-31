Fellaini de flaş gelişme!
G.Saraylı taraftarların sabırsızlıkla transferini beklediği Fellaini'de dün sıcak gelişmeler yaşandı.
Belçikalı yıldızın Türkiye temsilcisi Özkan Doğan A Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray Fellaini ile 5 yıllığına anlaştı. Manchester United ile görüşmeler sürüyor" dedi. Ancak İngiliz ekibinin teknik direktörü Mourinho, "Galatasaray'ın beni alması, Fellaini'yi almasından daha kolay. Teknik direktöre ihtiyaçları varsa bir şansları var" diyerek bu transferi veto etti.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
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fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
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BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
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