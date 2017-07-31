Fellaini de flaş gelişme!

Belçikalı yıldızın Türkiye temsilcisi Özkan Doğan A Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray Fellaini ile 5 yıllığına anlaştı. Manchester United ile görüşmeler sürüyor" dedi. Ancak İngiliz ekibinin teknik direktörü Mourinho, "Galatasaray'ın beni alması, Fellaini'yi almasından daha kolay. Teknik direktöre ihtiyaçları varsa bir şansları var" diyerek bu transferi veto etti.