 Fellaini de flaş gelişme! – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Fellaini de flaş gelişme!

    Fellaini de flaş gelişme!

    G.Saraylı taraftarların sabırsızlıkla transferini beklediği Fellaini'de dün sıcak gelişmeler yaşandı.

    Belçikalı yıldızın Türkiye temsilcisi Özkan Doğan A Spor'a yaptığı açıklamada, " Fellaini ile 5 yıllığına anlaştı. ile görüşmeler sürüyor" dedi. Ancak İngiliz ekibinin teknik direktörü Mourinho, "Galatasaray'ın beni alması, Fellaini'yi almasından daha kolay. Teknik direktöre ihtiyaçları varsa bir şansları var" diyerek bu transferi veto etti.

    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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