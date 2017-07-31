Feghouli’ye 2 günlük özel izin

Aslan’ın yeni transferi Feghouli, özel işleri nedeniyle rötar yapacak. Cezayirli yarın İstanbul’da olacak.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Sofiane Feghouli ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Sofiane Feghouli'nin gelişinde rötar söz konusu. Cezayirli futbolcunun özel işleri nedeniyle yönetimden 2 günlük ekstra izin talebinde bulunduğu bildirildi. Londra'da bulunan 27 yaşındaki oyuncunun, yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi.



ÖDEME SORUNUNU ÇÖZECEK

Hafta sonunda Paris'te Feghouli'nin menajeri ile bir araya gelen ve yıllık 3 milyon 350 bin euro karşılığında anlaşan Galatasaray, İngiliz kulübü ile de 5 milyon euro'ya el sıkıştı. Şu anda transferin açıklanması adına Feghouli'nin İngiliz ekibi ile olan alacak-ödeme sorunlarını çözmesi beklendiği belirtildi.