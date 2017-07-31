 Birlikten kuvvet doğar! – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Birlikten kuvvet doğar!

    Birlikten kuvvet doğar!

    ’da genel koordinatörlük görevini üstlenecek olan Rumen hoca, Tudor’un beğendiği bir isim olduğunu söyledi. Lucescu, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Tudor, şanssız bir başlangıç yaptı ama birlikte takımı başarıya taşıyabiliriz" dedi.

    'da - ittifakı kuruluyor. İki sezondur şampiyonluk hedefinin uzağında kalan sarı-kırmızılı ekip, Tudor ile yoluna devam etmek isterken Rumen çalıştırıcıya ise genel koordinatörlük görevi vermeyi planlıyor. Tudor bu durumdan rahatsızlık duymadığını, "Biz Balkanlardanız; çok rahat anlaşırız" sözleriyle belli ederken işin ciddiye binmesinin ardından da, "Onun gibi bir ustadan öğreneceğim şeyler olacaktır" demişti.

    Tudor'un olumlu mesajlarına Lucescu da aynı sıcaklıkta yanıt verdi. Yönetici Can Topsakal ile yaptığı görüşmede, antrenörlük yapmayı düşünmediğini net bir şekilde ifade eden Luce, Tudor için de, "Genç ve hırslı bir teknik adam... Şanssız bir başlangıç yaptı ama birlikte takımı başarıya taşıyabiliriz" diye konuştu. Bu durum hem yöneticileri, hem de Tudor'u oldukça rahatlattı. Rumen efsane ile yarın son bir görüşme daha yapılacak ve transferi açıklanacak.

    IGOR TUDOR AGRESİF VE ÇABUK PARLIYOR
    Galatasaray'da Östersund faciasının yaraları sarılmaya çalışırken, Igor Tudor'un olumsuz yanları camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Tudor'un özellikle agresif ve çabuk parlayan karakterinin iletişim sorununa neden olduğu belirtildi. Hırvat hocanın uyguladığı ağır idmanların yükünü çekmekte zorlanan sarı-kırmızı futbolcuların bu durumdan da şikayetçi olduğu belirtildi. Bu sorunun çözülmesi için Lucescu beklenirken Rumen hocanın gelişi ile birlikte futbolcu-teknik adamyönetici üçgenindeki sorunların giderilmesi bekleniyor.



    YAŞGÜNÜNÜ KUTLADI
    G.Saray'ın teklifine prensipte "Evet" diyen Mircea Lucescu'yu yaş günü için arayanlar arasında İgor Tudor'un da olduğu ve ikilinin Galatasaray'la ilgili de görüş alış verişinde bulundukları öğrenildi.

    72 YAŞINA BASTI
    Galatasaray'ın yeni futbol aklı Mircea Lucescu, cumartesi günü 72 yaşına bastı. Rumen hoca, 72. doğum gününde eşi ve dostlarıyla onuruna verilen yemekte buluştu.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:35
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