Birlikten kuvvet doğar!
Galatasaray’da genel koordinatörlük görevini üstlenecek olan Rumen hoca, Tudor’un beğendiği bir isim olduğunu söyledi. Lucescu, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Tudor, şanssız bir başlangıç yaptı ama birlikte takımı başarıya taşıyabiliriz" dedi.
Tudor'un olumlu mesajlarına Lucescu da aynı sıcaklıkta yanıt verdi. Yönetici Can Topsakal ile yaptığı görüşmede, antrenörlük yapmayı düşünmediğini net bir şekilde ifade eden Luce, Tudor için de, "Genç ve hırslı bir teknik adam... Şanssız bir başlangıç yaptı ama birlikte takımı başarıya taşıyabiliriz" diye konuştu. Bu durum hem yöneticileri, hem de Tudor'u oldukça rahatlattı. Rumen efsane ile yarın son bir görüşme daha yapılacak ve transferi açıklanacak.
IGOR TUDOR AGRESİF VE ÇABUK PARLIYOR
Galatasaray'da Östersund faciasının yaraları sarılmaya çalışırken, Igor Tudor'un olumsuz yanları camiada yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Tudor'un özellikle agresif ve çabuk parlayan karakterinin iletişim sorununa neden olduğu belirtildi. Hırvat hocanın uyguladığı ağır idmanların yükünü çekmekte zorlanan sarı-kırmızı futbolcuların bu durumdan da şikayetçi olduğu belirtildi. Bu sorunun çözülmesi için Lucescu beklenirken Rumen hocanın gelişi ile birlikte futbolcu-teknik adamyönetici üçgenindeki sorunların giderilmesi bekleniyor.
YAŞGÜNÜNÜ KUTLADI
G.Saray'ın teklifine prensipte "Evet" diyen Mircea Lucescu'yu yaş günü için arayanlar arasında İgor Tudor'un da olduğu ve ikilinin Galatasaray'la ilgili de görüş alış verişinde bulundukları öğrenildi.
72 YAŞINA BASTI
Galatasaray'ın yeni futbol aklı Mircea Lucescu, cumartesi günü 72 yaşına bastı. Rumen hoca, 72. doğum gününde eşi ve dostlarıyla onuruna verilen yemekte buluştu.
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:35
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Fellaini de flaş gelişme!
Toplam 3
Yorum
ALLAH RAZI OLSUN..!! MOURİNHO GS'YA GAZ VERMEYE ÇALIŞMA..:-)) EĞER KADRODA DÜŞÜNÜYOR OLSAYDIN ŞİMDİYE KADAR SÖZLEŞMESİNİ UZATIRDIN..! ZATEN HİÇ GEREKLİ DEĞİL.!!
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Feghouli İstanbul'a geliyor
Toplam 12
Yorum
fatih BOŞŞ !Q! Bu Sene Şampiyon gene BeŞİKTAŞ
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'Emre Mor'dan vazgeçtik'
Toplam 11
Yorum
BeşiktAŞK Hahaha Lens İle Anlaştık Kadro Mükemmel Bu senede Şampiyonuz :D :D
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