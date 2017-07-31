 Arda Turan'dan G.Saray'a yeşil ışık – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'dan G.Saray'a yeşil ışık

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'dan G.Saray'a yeşil ışık

    Galatasaray'dan 2012 yılında Atletico Madrid'e transfer olan ardından dünya devi Barcelona'ya imza atan , sosyal medya paylaşımıyla taraftarı heyecanlandırdı.

    Galatasaray'dan İspanya'nın yolunu tutan ardından 41 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın yolunu tutan , sosyal medyadaki paylaşımıyla sarı kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı. , sosyal medya hesabından Galatasaray forması giymiş bir çocuk taraftar ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Barcelona'da yedek kulübesinde oturan, Çin'den gelen astronomik teklifleri geri çeviren yıldız oyuncu bu hareketi taraftarlar tarafından 'G.Saray'a göz kırpttı' olarak yorumlandı.

    İşte Arda Turan'ın o paylaşımı;




    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:35
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