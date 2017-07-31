Arda Turan'dan G.Saray'a yeşil ışık
Galatasaray'dan 2012 yılında Atletico Madrid'e transfer olan ardından dünya devi Barcelona'ya imza atan Arda Turan, sosyal medya paylaşımıyla taraftarı heyecanlandırdı.
İşte Arda Turan'ın o paylaşımı;
- 31 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:35
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''İşime son verildi!''
Toplam 55
Yorum
GS Terim efendi sende bizi bırakıp gitmiştin bilmem hatırladın mi? Senin başarılarına asla sözüm yoktur. Ama sen para hastası bir adamsın..
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Trafikte olanlar oldu! Aziz Yıldırım...
Toplam 116
Yorum
ahmet bu kadar da mal olunmaz kendini küçük düşürmekten başka bişe değil.
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Galatasaray transferi bitirdi
Toplam 61
Yorum
kaansnn Ya arkadaş sizde akıl tutulması mı var ? Gs şuana kadar bir tek Mariano ya para verdi gerisi hep gidenlerden alındı. Ve GS şuan TR de kasası en rahat kulp , bankaya olan faizler her gecen gün eriyor. Sonuçta GS bu ,TR nin en buyuk kulbü .. Bırakında sezonda 20 milyon euro harcayacabilsin yani '!
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