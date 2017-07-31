 Akhisar’la karşılaşacak – Fotomaç – 31 Temmuz 2017
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    31 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Akhisar’la karşılaşacak

    Akhisar’la karşılaşacak

    , Avusturya’daki ilk maçına bugün saat 18.00’de çıkıyor.

    Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bugün Akhisar Belediye ile karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasında oynanacak maç 18.00'de başlayacak, karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak. Yıllarca formasını terlettiği karşısına bu kez teknik direktör olarak çıkacak Akhisar Belediyespor'un çalıştırıcısı Okan Buruk, iyi bir sınav vereceklerini söyledi.
    1. 31 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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