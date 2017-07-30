Uygun: Geri adım atmayız
Fiyat mı yükseltiyor!
Tansfer döneminin ilk günlerinden itibaren İngiltere'den ciddi bir teklif aldıklarını söyleyen Osmanlıspor'un fiyat yükseltmeye çalıştığı iddia edildi. Hiçbir İngiliz takımının 10 milyon Euro vermeyeceğini belirten sarı-kırmızılı yöneticilerin, Başkent ekibiyle görüşmeleri durdurduğu öğrenildi.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:46
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Uygun: Geri adım atmayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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