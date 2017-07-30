Ünal Aysal: Takıntılarımızdan kurtulmalıyız
Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, Milli Takım'dan ayrılan Fatih Terim'in, sarı-kırmızılılara dönme ihtimalini değerlendirdi
Kendi döneminde polemik yaşayarak ayrıldığı Fatih Terim'in Galatasaray'la anılmasını yorumlayan Ünal Aysal, tecrübeli çalıştırıcının Galatasaray'a dönmesinin sağlıklı olmayacağını vurguladı.
"TAKINTILARIMIZDAN KURTULMALIYIZ"
Ünal Aysal, kişisel alışkanlıklardan kurtulmanın ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Akşam'da yer alan habere göre Aysal ayrıca yeni yöntem ve fikirlerle yükselmenin en temel ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Aysal; "Fatih Terim konusunda bir fikir belirtmem doğru olmaz. Tek isteğim, Galatasaray'ın tekrar bir dünya markası olmasıdır. Bunun için de kişilerle ilgili takıntılarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Türk sporunun kendisini aşağıya çeken tüm alışkanlıklarından soyutlanarak dünya ile rekabet edebilme şansını, yeni yöntem ve fikirlerle yükseltmeye çalışılması gerektiğine inanıyorum." dedi.
"BAŞKANLIĞA ADAY DEĞİLİMİ"
Aysal, Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesini için; "Östersunds karşısındaki kötü sonuçlar yanıltıcı olabilir, sezon henüz başlamadı. İnşallah yönetimin gayretleri ve masrafları boşa çıkmaz. Üçüncü bir başarısızlık yılı daha yaşamayız." şeklinde konuştu.
Son olarak erken seçim ihtimalini de yorumlayan Aysal, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Seçim şimdilik görünmüyor. Ben zaten daha önce tekrar başkan olmak gibi bir düşüncem olmadığını açıklamıştım. Yaşadığımız son şok neticeye rağmen yeni bir gelişme ihtimali şimdilik yok gibi görünüyor."
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:54
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Cenk Ergün'den transfer ve Lucescu sözleri
Toplam 13
Yorum
Hell gate Bu kadar yalancı aldınız daha da olacaksınız peki lig sonra su ne olacak verim alamadıklarimiz nasıl gidecek slm sözleşme var
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Transferde hedef Miranda ve Vida
Toplam 3
Yorum
advers İnterin yaşından dolayı noktayı koyduğu 32 yaşındaki Miranda için İtalya seferi yapmak ancak Fikret Ormana has bir durumdur sanırım !
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Cenk Ergün'den transfer ve Lucescu sözleri
Toplam 13
Yorum
İÇİNE SOKTUYOR AMA SİZ HİSSETMİYORSUNUZ. CENK ERGÜN LUÇESCU NUN SÖZLERİNDEN HİÇ Mİ DERS ALMADINIZ. TAKIM NASIL DEĞİŞTİRİLİR VE GENÇLEŞTİRİLİR ADAM ATA SÖZÜ GİBİ ANLATIP GÖZÜNÜZÜN
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