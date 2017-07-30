Tudor karışamaz
Rumen hocayla görüşülmesinin yönetimsel bir karar olduğunu ifade eden Ergün, “Lucescu’nun yönetici olarak atanması Tudor’u ilgilendirmez” dedi
ELENİNCE ELEŞTİRİLER ARTTI
Östersunds maçlarının İgor Tudor'a karşı yapılan eleştirileri arttırdığını ancak Hırvat hocadan vazgeçmeyeceklerini anlatan Sportif Direktör Cenk Ergün, "Bu şekilde, Tudor ile devam edeceğiz. Bize başkanımız tarafından çizilen yol bu. Hocamız Tudor'u, eleştiriden mümkün olduğu kadar uzak tutacağız" dedi. İşte sorulara oldukça net cevaplar veren Ergün'ün diğer konularla ilgili açıklamaları:
SNEİJDER GİTMEK İSTEDİ: Karşılıklı bir karar alındı. Alanyaspor maçını oynadık. O maçtan döndükten sonra Sneijder'in menajeri, 'Artık biz gidelim. Olmuyor, başka hedeflerimiz var, olmuyor' dedi. Kontratını yırttık. İki taraf da birbirine bedel ödemedi.
FERNANDO İLE ANLAŞTIK: Feghouli ve Fernando ise inşallah kampa gelecekler. Fernando ile imza aşamasına geldik. Fernando'nun dışında orta sahaya bir transfer daha yapacağız.
FEGHOULİ'NİN ODASI HAZIR: Kamp yerimizde bizden önce West Ham United buradaydı. Cuma günü buradan ayrıldılar. Feghouli'nin odası hazır kısaca...
VOLKAN ŞEN'İ İLETTİK: Serbest bir oyuncu. Beklentilerini aldık ve durumunu ilettik. Artık karar yönetimde...
DENAYER KAPANMADI: Denayer dosyası kapanmadı. Zaten M. City'den ayrılmak istiyor.
SİNAN'IN FİYATI BELLİ: Kalmasını istiyoruz. Ama kendisi gitmek istiyor. Belli şartlar oluşursa önünde durmayacağız. Biz bir rakam belirledik.
GOMİS DOĞUŞTAN ASLAN: Kendi pozisyonunda tekti. Ciddi bir santrfora ihtiyacımız vardı. Biz almazsak başkası alacaktı. Aslan gibi biri ve karakteri 10 numara ve büyük oyuncu.
BELHANDA: Belhanda, bana Fenerbahçe geçen yıl Beşiktaş geldi ama bana neden Galatasaray gelmiyor diye düşünüyordum dedi. Bonservisi tartışılabilir. 10 numara alıyorsunuz.
TAKIM YAŞLI OLABİLİR: Projemiz mümkün olduğunca yeni bir takım olup, elimizdeki arkadaşlarla harmanlayıp yola devam edeceğiz. Aldıklarımız isimlerin bazıları yaşlı olabilir ama dengeyi sağlayacağız. Öncelikli hedefimiz şampiyonluk.
MARİANO: Ligin en iyi sağ beki olacak.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:17
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Lucescu'dan 8 maddelik manifesto
Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
Tudor karışamaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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