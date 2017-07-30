 Sözleşmesini uzatacak – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Sözleşmesini uzatacak

    Sözleşmesini uzatacak
    Galatasaray'ın hem ikinci stoper hem de ön libero olarak kadroya katmak istediği adaylar arasında yer alan için Sevilla'dan hamle geldi. Sevilla sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Olympiakos'un da gündemindeki Portekizli yıldızına yeni anlaşma teklifinde bulundu.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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