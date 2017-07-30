Brezilyalı oyuncu, "Last Day" (Son gün) yazılı bir görsel paylaştı.







Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı oyuncunun yakın dönemde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması, ve sarı-kırmızılı takımın Avusturya'daki kampına katılması bekleniyor.