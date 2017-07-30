"Son gün..."
Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve kadrosuna katmaya çok yakın olduğu Fernando Reges, resmi Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Brezilyalı oyuncu, "Last Day" (Son gün) yazılı bir görsel paylaştı.
Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı oyuncunun yakın dönemde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması, ve sarı-kırmızılı takımın Avusturya'daki kampına katılması bekleniyor.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:25
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Afrika'dan Bursa'ya futbol hikayesi!
Toplam 1
Yorum
fb190777 bursa son bir kaç senedir fena kazık yiyor özellikle dikkat edin. mesela bu sene kayseri bir forvet aldı 3 milyon euroya asamuahdı galiba işte bu oyuncuyu bursaya 3 ay öncen 10 milyon euroya teklif ettiler az daha alıyorlardı kapısından dönüldü. bursanın acilen çalıştığı bazı menajerleri değiştirmesi gerekiyor . yazık yani her şey ortada bu kadar fark olur mu. saçacak paranız mı var?
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Lucescu'dan 8 maddelik manifesto
Toplam 22
Yorum
gas bu maddelerin yönetimin bazı yetkilerini ve özellikle tudoru tamamen etkisiz bırakıyor luce gelecekse tudoru yollasınlar öyle devam etsinler
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Galatasaray'a Manchester United'dan transfer
Toplam 30
Yorum
engin futbolcu koca ariyorun sanırım sen
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