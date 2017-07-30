Sneijder Nice'e gidecek mi?
Fransız ekibi Nice'in Wesley Sneijder ile ilgilendiği yönündeki iddialara Hollandalı yıldızın menajerinden yanıt geldi.
Galatasaray ile yolları ayrılan Wesley Sneijder'in adı Fransız ekibi Nice ile anıldı. Fransız medyasında yer alan haberlerde, Nice'in Sneijder ile görüştüğü öne sürülmüştü.
Ancak tecrübeli '10' numaranın menajeri Guido Albers iddiaları yalanladı.
Guido Albers iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Ajax-Nice maçında tribündeydim. Ajax'tan bazı oyuncuları izledim. Sneijder ile ilgili olarak tribünde değildim. İleride neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:56
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Yorum
USTA DEMEKKİ BU SENE OSMANLISPOR DÜŞECEK.TAKIMA GÖRE HOCA GETİRİYORLAR YA.BÜLENT TE BU KONUDA TECRÜBELİ.
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Yorum
AHMET GALATASARAY YÖNETİMİNE SESLENİYORUM.BU ADAMI ALMAN.ELİNDE PATLASIN.NASIL OLSA BÜLENT BİR KAÇ MAÇ SONRA GİDECEK.
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Yorum
HAKAN BÜLENT AL TURŞUSUNU KUR.BELKİ O ZAMAN PARA EDER.SUÇ BİZİMKİLERDE SENİ KONUŞTURUYORLAR.
Sneijder Nice'e gidecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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