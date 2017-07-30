Sneijder Nice'e gidecek mi?

Galatasaray ile yolları ayrılan Wesley Sneijder'in adı Fransız ekibi Nice ile anıldı. Fransız medyasında yer alan haberlerde, Nice'in Sneijder ile görüştüğü öne sürülmüştü.

Ancak tecrübeli '10' numaranın menajeri Guido Albers iddiaları yalanladı.

Guido Albers iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, "Ajax-Nice maçında tribündeydim. Ajax'tan bazı oyuncuları izledim. Sneijder ile ilgili olarak tribünde değildim. İleride neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.