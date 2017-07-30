 Poldi’den duble – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Poldi’den duble

    Poldi’den duble
    Podolski gollerine başladı. Vissel Kobe, Japonya Ligi'nin 19. haftasında evinde Omiya Ardija ile karşı karşıya gelirken Vissel Kobe maçı 3-1 kazandı. , 49. dakikada maçın ilk golünü kaydederken, 62. dakikada da kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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