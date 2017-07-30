 Napoli’yi bekliyor – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Napoli’yi bekliyor

    Napoli’yi bekliyor
    Teknik direktör Tudor'un takımda görmek istediği oyuncular arasında yer Strinic, İtalya'dan önemli bir haber geldi. Radio Kiss Kiss'ten Giovanni Scotto, Hırvat sol bekin Galatasaray'la anlaştığını, Napoli'nin transfere onay vermesini beklediğini iddia etti. 'i Zenit de istiyor.

    Sola bir aday daha
    Strinic üzerinde yoğunlaşan yönetime Crotone'un sol beki Bruno Martella önerildi. Lionel Carole'un performansından memnun olmayan Galatasaray, Martella'yı da değerlendirmeye aldı.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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