Mourinho'dan Fellaini açıklaması
Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Marouane Fellaini'nin Galatasaray'a gitmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın çalıştıran Mourinho, Valerenga'yı 3-0 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Adı Galatasaray ile anılan Fellaini'nin kendisi için hala önemli olduğunu ifade eden Portekizli teknik adam, "Galatasaray'ın beni transfer etmesi, Fellaini'yi kadrosuna katmasından daha kolay. Teknik direktöre ihtiyaçları varsa bir şanları var. Fellaini'yi unut gitsin." dedi.
Sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki Belçikalı futbolcu Fellaini, Valerenga karşısında takımının ilk golünü kaydetti.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:30
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''İstifa etmedim!''
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Yorum
Yöneticiler değil, Yönetemeyenler Hak etmedikleri halde, Türk futbolu'nun başında böyle işine geleni yapan zayıf karakterli insanlar olduğu sürece Türk futbolu geriye gidecek
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''İstifa etmedim!''
Toplam 35
Yorum
yazacaktım tam aklımdan geçeni yazmışsın HELAL OLSUN SANA
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''İstifa etmedim!''
Toplam 35
Yorum
Erdem Ben istifa etmedim. Beni resmen kovdular diyor. Yuh be para için neler yapıyor.
Mourinho'dan Fellaini açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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