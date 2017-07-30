 Melo boşa çıktı – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Melo boşa çıktı

    Melo boşa çıktı
    Galatasaray, 'nun boşluğunu henüz dolduramazken Brezilya'da ilginç bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Melo, Palmeiras ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

    Bu gelişmenin ardından taraftarlar, sosyal medyadan Galatasaray'a dön çağrısı yaptı. 34 yaşındaki oyuncu, Nisan ayında Penarol ile oynan müsabakada rakibine yumruk atmış ve 6 maç ceza almıştı.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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