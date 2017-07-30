Mariano: "Kupalar kazanmak için geldim"
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mariano, sarı-kırmızılı kulübe şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.
Brezilyalı sağ bek, hedeflerinde şaşma olmadığını belirterek, "Şampiyonluklar, kupalar kazanmak için geldim. Geçmişteki hedeflerim neyse Galatasaray'da da hedef aynen devam edecek. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Mutlaka Avrupa'da devam etmek isterdik. Şu an için lige odaklanmak gerekiyor. Türkiye Ligi ve kupası ana hedefimiz. Bu sene şampiyon olup seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum" dedi.
"Maicon, Muslera ve Mert bana çok yardımcı oluyor"
Takıma çabuk uyum sağlamasıyla ilgili bir soru üzerine Mariano, "Kısa bir süre önce geldim. Maicon, Muslera ve Mert bana çok yardımcı oluyor. Adaptasyon sürecini kısa sürede atlattım; atlatmaya da devam ediyorum. Hedefim bu süreci en kısa sürede sonlandırıp takıma katkı sağlayabilmek" diye konuştu.
"Feghouli gelirse çok büyük katkı sağlar"
Sambacı, sarı-kırmızılı kulübün transfer etmek istediği Feghouli'ni hakkında da şunları söyledi: "Feghouli'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İspanya'dan da tanıyorum. Gelirse büyük katkı sağlayacaktır. Kamera önünde biraz utangaçım. Gülmediğimi düşünmenizin nedeni bu. Arkadaşlarımla olduğumda ise çok eğlenceli bir insanım..."
"Sabri'nin ismini duydum ama..."
Sarı-kırmızılı kulüpte uzun yıllar sağ bekte görev alan Sabri ile ilgili bir soru üzerine ise Mariano, "Sabri'nin ismini duydum ama çok yakından tanıyorum dersem yalan olur. İspanya'da oynarken Türkiye Ligi'ni çok takip edemiyordum. Ben Galatasaray'a neler verebilirim ona bakıyorum. Galatasaray'a gelme amacım bu. En iyi şekilde adapte olup uzun yıllar sağ bekte görev almak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"İtalya ve İspanya'da teklifler vardı"
Sarı-kırmızılı kulübe gelmeden önce İtalya ve İspanya'dan teklifler aldığını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile. Çok büyük, önemli tarihe sahip, Avrupa'da şampiyonluklar kazanmış bir camia. Diğer teklifler dışarıda kaldı ve hemen kabul ettim" açıklamasında bulundu.
"İyi bir başlangıç yapmalıyız"
Antrenmanların tempolu geçtiğini belirten, Mariano, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemde de bunu yapmamız lazım. Sezon boyunca fiziksel açıdan bir sıkıntı yaşamamalı ve iyi bir başlangıç yapmalıyız. Şampiyonluk ve Türkiye Kupası hedefimiz. Bunun için de en iyi şekilde hazırlanıp kampı iyi geçirmek gerekiyor. Taraftarımız bizi beklesin. Hem ofansif hem de defansif olarak beraber oynayan bir Galatasaray izleyecekler. Bizi desteklemeye devam etsinler."
"Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağım"
Igor Tudor hakkında da düşüncelerini paylaşan Brezilyalı oyuncu, "Her hocada biraz çılgınlık vardır. İspanya'daki hocamın bana katkısı çok oldu. Güzel yıllar geçirdik. Bendeki yeri ayrıdır. Igor Tudor ile sadece 2 haftadır çalışıyoruz. Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacağım. İlk izlenimim iyi bir antrenör olduğu" ifadelerini kullandı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:01
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Toplam 25
Yorum
USTA DEMEKKİ BU SENE OSMANLISPOR DÜŞECEK.TAKIMA GÖRE HOCA GETİRİYORLAR YA.BÜLENT TE BU KONUDA TECRÜBELİ.
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Uygun: Geri adım atmayız
Toplam 25
Yorum
AHMET GALATASARAY YÖNETİMİNE SESLENİYORUM.BU ADAMI ALMAN.ELİNDE PATLASIN.NASIL OLSA BÜLENT BİR KAÇ MAÇ SONRA GİDECEK.
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Uygun: Geri adım atmayız
Toplam 25
Yorum
HAKAN BÜLENT AL TURŞUSUNU KUR.BELKİ O ZAMAN PARA EDER.SUÇ BİZİMKİLERDE SENİ KONUŞTURUYORLAR.
Mariano: "Kupalar kazanmak için geldim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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