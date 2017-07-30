Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor

Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıktaki Bad Waltersdor kasabasında bulunan Therme Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Igor Tudor'un, futbolcularla yaptığı toplantıyla başladı.

Toplantının ardından koşu yapan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmana fiziksel çalışma ve ısınma hareketleriyle davam etti. Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı. Maçı sık sık durduran Igor Tudor'un, oyuncularını uyardığı gözlendi.





Yaklaşık bir saat süren antrenmanı, Galatasaraylı taraftarlar da takip etti.

Öte yandan, antrenman basına açık olmasına rağmen, gazetecilerin çalışmaları yaklaşık 150 metre uzaktan takip etmelerine izin verildi. Bu durum birçok foto muhabiri ve kameramanın çalışmasını güçleştirdi.







AKHİSAR BELEDİYESPOR İLE HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.



