 Galatasaray'a Manchester United'dan transfer – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    'a Manchester United'dan transfer

    Galatasaray'a Manchester United'dan transfer

    'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    Kadrosuna yeni sezon öncesi; Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano gibi yıldız oyuncuları dahil eden sarı-kırmızılılardan bir bomba daha geldi. , yaz transfer döneminde ismi sık sık Trabzonspor ile anılan Manchester United'ın Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini ile anlaşmaya vardı.

    A Spor'a konuşan Fellaini'nin menajeri Özkan Doğan, Galatasaray'ın Marouane Fellaini ile 5 yıllığına anlaşmaya vardığını ve sadece oyuncunun kulübü Manchester United ile Galatasaray arasında küçük bir pürüz kaldığını söyledi.

    5 sezondur Manchester United formasını terleten 29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 28'i ilk 11, 47 maçta görev alırken; 4 kez fileleri havalandırdı.

    Libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen deneyimli futbolcunun yıldızı ülkesinin takımı Standard Liege'de parladı. 2008 yılında Everton ile İngiltere macerasına başlayan Fellaini, 10 sezondur Premier Lig'de forma giyiyor.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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