 Fernando'dan G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    'dan G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım

    Fernando'dan G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım

    Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve kadrosuna katmaya çok yakın olduğu Reges, resmi Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

    Brezilyalı oyuncu, "Last Day" (Son gün) yazılı bir görsel paylaştı.



    Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı oyuncunun yakın dönemde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması, ve sarı-kırmızılı takımın Avusturya'daki kampına katılması bekleniyor.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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