Fernando'dan G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım
Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve kadrosuna katmaya çok yakın olduğu Fernando Reges, resmi Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Brezilyalı oyuncu, "Last Day" (Son gün) yazılı bir görsel paylaştı.
Bu paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Brezilyalı oyuncunun yakın dönemde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması, ve sarı-kırmızılı takımın Avusturya'daki kampına katılması bekleniyor.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:26
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Fernando'dan G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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