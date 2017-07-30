Fellaini sürprizi
Sportif Direktör Ergün, Ben Arfa’nın yanı sıra Belçikalı yıldız ile görüştüklerini belirterek, “Kendisi şu an radarımızda” dedi
TUDOR, NDİAYE'Yİ İSTİYOR
Orta sahaya gidip gelecek, box to box bir oyuncu aradıklarını belirten Sportif direktör Cenk Ergün, Ben Arfa'nın yanı sıra Fellaini ile de görüştüklerini söyledi. "Fellaini, Manchester United'dan ayrılacak. Kendisi şu anda radarımızda" diyen Ergün, "Orta sahaya oyuncu ihtiyacımız olduğu ortada... Hocamız, Ndiaye'yi istiyor ama Fellaini'yle de temas halindeyiz" diye konuştu. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro'yu gözden çıkartan Galatasaray'ın, Fellaini'ye de 4 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.
İNGİLİZLER 53 MİLYON EURO ÖDEDİ
Marouane Fellaini, 2008 yılında 21 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olarak kariyerinin ilk çıkışını gerçekleştirdi. Everton'da ortaya koyduğu başarılı performans sonrası 5 sezon sonra 32 milyon euro'ya Manchester United'a transfer oldu.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:10
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Fellaini sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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