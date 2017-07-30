 Fellaini sürprizi – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    sürprizi

    Fellaini sürprizi

    Sportif Direktör Ergün, Ben Arfa’nın yanı sıra Belçikalı yıldız ile görüştüklerini belirterek, “Kendisi şu an radarımızda” dedi

    Galatasaray'ın baş döndürücü transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna Bafetimbi Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano gibi oyuncularla güçlendiren sarı-kırmızılılardan bir bomba daha geldi. Cimbom'un, yaz transfer döneminde ismi sık sık Trabzonspor ile anılan Manchester United'ın Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini'yi de çok istediği ortaya çıktı.

    TUDOR, NDİAYE'Yİ İSTİYOR
    Orta sahaya gidip gelecek, box to box bir oyuncu aradıklarını belirten Sportif direktör Cenk Ergün, Ben Arfa'nın yanı sıra ile de görüştüklerini söyledi. "Fellaini, Manchester United'dan ayrılacak. Kendisi şu anda radarımızda" diyen Ergün, "Orta sahaya oyuncu ihtiyacımız olduğu ortada... Hocamız, Ndiaye'yi istiyor ama Fellaini'yle de temas halindeyiz" diye konuştu. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro'yu gözden çıkartan Galatasaray'ın, Fellaini'ye de 4 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

    İNGİLİZLER 53 MİLYON EURO ÖDEDİ
    Marouane Fellaini, 2008 yılında 21 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olarak kariyerinin ilk çıkışını gerçekleştirdi. Everton'da ortaya koyduğu başarılı performans sonrası 5 sezon sonra 32 milyon euro'ya Manchester United'a transfer oldu.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fellaini sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.