 Feghouli’yi anlattı – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    ’yi anlattı

    Feghouli’yi anlattı
    West Ham'ı çalıştıran Slaven Bilic, artık imzaya beklenen Feghouli'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu söylemişti. 'yi anlatan Bilic, "Kanatta çok seri ve rakip savunmanın dengesini kolayca bozabilen bir isim. Değer verdiğim bir futbolcu" açıklamasını yapmıştı.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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