Feghouli İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli İstanbul'a geliyor.
Galatasaray'ın West Ham'dan kadrosuna kattığı Sofiane Feghouli'nin bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Akşam saatlerinde İstanbul'a inecek olan Feghouli, pazartesi günü (31 Temmuz) sağlık kontrolünden geçecek.
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün odası hazır dediği Cezayirli oyuncu, yapılacak kontrollerin ardından Avusturya'ya uçacak ve Sarı Kırmızılılar'ın kampınaa katılacak.
Geçtiğimiz sezonu Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de görev aldığı 21 maçta takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:28
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 9
Yorum
Erol Bende yıllarca stoper oynadım en çekindiğim oyuncular volkan tipindeki oyunculardı galatasaray bu oyuncuyu muhakkak almalı.
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Cenk Ergün'den transfer ve Lucescu sözleri
Toplam 9
Yorum
Erol Terzi Terim geldiği gün hiç bir ürün almam bonuscartimi da iptal ederim. Futbol izlemek istiyorum show istemiyorum.
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Terim’in tazminatını takip edeceğiz
Toplam 19
Yorum
dost TC vatandasi olarak bizde takip ediyoruz. Boyle haksiz para veren de alanda sucludur. Milli takimin basinada insallah genc yeni isimler geli
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