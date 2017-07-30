 Feghouli İstanbul'a geliyor – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    İstanbul'a geliyor

    <a href="/index/feghouli?id=f8dcb5a2-3bb8-4e50-a8df-db8eb2063c61" class="" rel="tag">Feghouli</a> İstanbul'a geliyor

    'ın yeni transferi Sofiane İstanbul'a geliyor.

    Galatasaray'ın West Ham'dan kadrosuna kattığı Sofiane Feghouli'nin bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Akşam saatlerinde İstanbul'a inecek olan , pazartesi günü (31 Temmuz) sağlık kontrolünden geçecek.

    Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün odası hazır dediği Cezayirli oyuncu, yapılacak kontrollerin ardından Avusturya'ya uçacak ve Sarı Kırmızılılar'ın kampınaa katılacak.

    Geçtiğimiz sezonu Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'da geçiren 27 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de görev aldığı 21 maçta takımına 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:28
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