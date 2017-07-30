Bülent Uygun G.Saray'a fiyat verdi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Badou Ndiaye transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Senegalli orta saha için teklifte bulunduğunu doğrulayan Uygun, "Galatasaray'ın son teklifi 6 milyon + futbolcuydu ama başkanımız 10 milyon euro'dan düşük bir rakama bırakmak istemiyor" diye konuştu. Ndiaye için iki İngiliz ekibinin de teklif vereceğini belirten Uygun, "Geri adım atmıyoruz. 10 milyon euro veren Ndiaye'yi alır" ifadesini kullandı.



Fiyat mı yükseltiyor!

Tansfer döneminin ilk günlerinden itibaren İngiltere'den ciddi bir teklif aldıklarını söyleyen Osmanlıspor'un fiyat yükseltmeye çalıştığı iddia edildi. Hiçbir İngiliz takımının 10 milyon Euro vermeyeceğini belirten sarı-kırmızılı yöneticilerin, Başkent ekibiyle görüşmeleri durdurduğu öğrenildi.