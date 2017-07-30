"Ali Sami Yen'in emanetini ileri götüreceğiz"

Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 66. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki anma töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, "Ali Sami Yen'in emanetini daha ileri götürmeyi görev edindik" dedi. Özbek ve beraberindekiler daha sonra Beşiktaş Kulübünün onursal başkanlarından Süleyman Seba'nın aynı mezarlıktaki kabrini de ziyaret etti.