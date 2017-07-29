 Yeni hedef Serkan – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Yeni hedef Serkan

    Yeni hedef Serkan
    Bursaspor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mert Günok'u Başakşehir'e kaptıran G.Saray'da kaleci arayışlarında gündeme bir başka Fenerbahçeli geldi. Konyaspor'da İsveçli kaleci Carlgren'in transferi sonrasında ikinci kaleci konumuna düşen Serkan Kırıntılı... Sarı-kırmızılıların, bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu için Konyaspor ile temasa geçeceği öğrenildi. Adanaspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rize ve Atiker Konyaspor formaları giyen 32 yaşındaki file bekçisinin, Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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