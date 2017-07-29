 Özbek söz verdi – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Özbek söz verdi

    Özbek söz verdi
    Can Topsakal'ın Romanya'ya giderek Mircea Lucescu ile görüştüğü saatlerde Başkan de teknik direktör 'la bir araya geldi. Özbek daha önce, "Lucescu ile beraber çalışırım" diyen ve yetkilerini paylaşmaya hazır olan Hırvat teknik adama, "Sana güveniyoruz. Ama onun gibi bir futbol aklına da ihtiyacımız var. İşine karışmayacak" dedi. Tudor'un toplantıdan memnun ayrıldığı belirtildi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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