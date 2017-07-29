Melo serbest kaldı!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo ile ilgili Brezilya'da önemli bir gelişme yaşandı.



Brezilya'da Palmeiras forması giyen tecrübeli orta sahanın kulübüyle karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti.



Felipe Melo, Palmeiras'ın Penarol ile karşılaştığı maçta rakip oyunculardan birine saldırmış ve 6 maç ceza almıştı.







Yakın zamanda ise bir Palmeiras taraftarı Melo'nun üstüne yürümüştü.







TWİTTER'DA GÜNDEM MELO



Brezilya'dan gelen bu haber üzerine Felipe Melo kısa süre içinde Twitter'da gündem oldu. Galatasaraylı taraftarlar ise Melo geri dönsün kampanyası başlattı.





