 Melo serbest kaldı! – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Melo serbest kaldı!

    Melo serbest kaldı!

    Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği bildirildi.

    Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo ile ilgili Brezilya'da önemli bir gelişme yaşandı.

    Brezilya'da Palmeiras forması giyen tecrübeli orta sahanın kulübüyle karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti.

    Felipe Melo, Palmeiras'ın Penarol ile karşılaştığı maçta rakip oyunculardan birine saldırmış ve 6 maç ceza almıştı.



    Yakın zamanda ise bir Palmeiras taraftarı Melo'nun üstüne yürümüştü.



    TWİTTER'DA GÜNDEM MELO

    Brezilya'dan gelen bu haber üzerine Felipe Melo kısa süre içinde Twitter'da gündem oldu. Galatasaraylı taraftarlar ise Melo geri dönsün kampanyası başlattı.


    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:14
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Melo serbest kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.