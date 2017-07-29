Melo serbest kaldı!
Palmeiras'ta forma giyen Felipe Melo'nun kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği bildirildi.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo ile ilgili Brezilya'da önemli bir gelişme yaşandı.
Brezilya'da Palmeiras forması giyen tecrübeli orta sahanın kulübüyle karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti.
Felipe Melo, Palmeiras'ın Penarol ile karşılaştığı maçta rakip oyunculardan birine saldırmış ve 6 maç ceza almıştı.
Yakın zamanda ise bir Palmeiras taraftarı Melo'nun üstüne yürümüştü.
TWİTTER'DA GÜNDEM MELO
Brezilya'dan gelen bu haber üzerine Felipe Melo kısa süre içinde Twitter'da gündem oldu. Galatasaraylı taraftarlar ise Melo geri dönsün kampanyası başlattı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:14
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Mustafa Denizli'den Milli Takım yanıtı
Toplam 6
Yorum
calbekemanci mustafa denizli tam ölücü hoca 20 yıldır 1 tane başarın yok ne teknik adamlıgından bahsediliyor ekol futboldan kimsenın haberi yok
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Mustafa Denizli'den Milli Takım yanıtı
Toplam 6
Yorum
İlhan Geçmiş olsun. Türk futbolu şimdi çöker.
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Efsane geri dönüyor
Toplam 37
Yorum
FCL 8-0 jimnastik kulübü sekiztas
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