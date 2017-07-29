Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz
Galatasaray, Lucescu’yu ikna etmenin yollarını arıyor ancak taraftarlar Terim için bastırmaya devam ediyor.
İMPARATOR FATİH TERİM
İşte Fatih Terim'e hitaben yazılan mesajlardan bazıları:
-Galatasaray taraftarı olarak lige Fatih hocayla başlamak istiyoruz. Kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. @vamosgalaa
-Ne olursa olsun Fatih Terim, Galatasaray'ın imparatorudur. @canerekm
-"Ben en son babamı görünce böyle mutlu olmuştum" diyen çocuğun hatırına geri dön hocam. @_Cimbomist_
-Bize öyle şeyler yaşattın ki uğrunda ölmeye değer. Kırgınız, kızgınız, ahımız var ama bizde yerin ayrı hocam. @mercimek_ baki
-Çok mu şey istiyoruz. Dön artık hocam. @Tipsizotelci
-Fatih Terim geri gelsin küllerimizden tekrar doğalım. @ DoguLord
-Onsuz geçen günlere, başarısızlıklara tahammül kalmadı ve haliyle ondan başka yol da kalmadı. @BurakDrsnn
-Kaybetsek de gurur duyacağımız bir takım yaratmana çok ihtiyacımız var hocam! @TheLone- LionGS
-Florya'nın gerçek ve tek sahibini bekliyoruz. Ya Terim ya ölüm! @kdrskt
-Fatih Terim'le birlikte daha güzel yarınlara koşmak isteyenler bu tweet'i RT'liyor. @Kimbumek34
ŞARTLI TAZMİNAT
Alaçatı'daki olayın ardından Türkiye Futbol direktörlüğü görevinden ayrılmak zorunda kalan Fatih Terim'e verilecek olan tazminatın bazı şartlara bağlandığı iddia edildi. Federasyondan çalışmadığı dönemde 4.5 milyon Euro alacağı belirtilen Terim, herhangi bir kulüple anlaşma imzalaması durumunda yeni takımından alacağı yıllık ücret tazminatından düşülecek.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:01
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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