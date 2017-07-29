 Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz

    Florya’nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz

    Galatasaray, Lucescu’yu ikna etmenin yollarını arıyor ancak taraftarlar Terim için bastırmaya devam ediyor.

    Galatasaray'da akıllarda Mircea Lucescu, kalplerde Fatih Terim var. Igor Tudor'un üzerine Lucescu'yu getirmeyi düşünen sarı-kırmızılı ekip, Rumen hocayla görüşmelerini sürdürüyor. Luce, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye alırken sarı-kırmızılı taraftarların gözü ise Terim'de... Milli takımdan ayrılan efsane teknik adamı, takımın başında görmek isteyen taraftarlar dün Twitter'da '#TerimGelsinAslanKükresin' hashtag'ı açtı. Terim'e çağrı yapan sarı-kırmızılılar, "Florya'nın gerçek ve tek sahibini istiyoruz" ifadesini kullandılar.

    İMPARATOR FATİH TERİM
    İşte Fatih Terim'e hitaben yazılan mesajlardan bazıları:

    -Galatasaray taraftarı olarak lige Fatih hocayla başlamak istiyoruz. Kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. @vamosgalaa
    -Ne olursa olsun , Galatasaray'ın imparatorudur. @canerekm
    -"Ben en son babamı görünce böyle mutlu olmuştum" diyen çocuğun hatırına geri dön hocam. @_Cimbomist_
    -Bize öyle şeyler yaşattın ki uğrunda ölmeye değer. Kırgınız, kızgınız, ahımız var ama bizde yerin ayrı hocam. @mercimek_ baki
    -Çok mu şey istiyoruz. Dön artık hocam. @Tipsizotelci
    -Fatih Terim geri gelsin küllerimizden tekrar doğalım. @ DoguLord
    -Onsuz geçen günlere, başarısızlıklara tahammül kalmadı ve haliyle ondan başka yol da kalmadı. @BurakDrsnn
    -Kaybetsek de gurur duyacağımız bir takım yaratmana çok ihtiyacımız var hocam! @TheLone- LionGS
    -Florya'nın gerçek ve tek sahibini bekliyoruz. Ya Terim ya ölüm! @kdrskt
    -Fatih Terim'le birlikte daha güzel yarınlara koşmak isteyenler bu tweet'i RT'liyor. @Kimbumek34

    ŞARTLI TAZMİNAT
    Alaçatı'daki olayın ardından Türkiye Futbol direktörlüğü görevinden ayrılmak zorunda kalan Fatih Terim'e verilecek olan tazminatın bazı şartlara bağlandığı iddia edildi. Federasyondan çalışmadığı dönemde 4.5 milyon Euro alacağı belirtilen Terim, herhangi bir kulüple anlaşma imzalaması durumunda yeni takımından alacağı yıllık ücret tazminatından düşülecek.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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