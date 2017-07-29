Galatasaray'ın Manchester City'den transfer etmek istediği Fernando, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu, transferi hakkında kafa karıştıran ifadeler kullandı.



Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak "Kiralık için birkaç alternatif var ancak kulübüm sözleşmemde 1 yıl kalması nedeniyle bu tekliflere sıcak bakmıyor. Galatasaray, City'ye bonservisimi almak için teklif yaptı. Bu City adına iyi bir teklif olabilir fakat onlar için iyi olan benim için o kadar iyi olmayabilir. Bu konuyu transfer dönemi kapanana kadar çözüme kavuşturmak oldukça zor" diye konuştu.





Fernando'nun bu ifadeleri Sarı Kırmızılı takıma imza atma konusunda pek de hevesli olmadığı biçiminde yorumlandı.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ise son yaptığı açıklamada 30 yaşındaki oyuncu hakkında 'Kısa süre içinde kampa katılacak' ifadesini kullanmıştı.