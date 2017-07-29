Fernando'dan kafa karıştıran açıklama
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Fernando'nun yaptığı açıklamalar gündem yarattı.
Galatasaray'ın Manchester City'den transfer etmek istediği Fernando, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu, transferi hakkında kafa karıştıran ifadeler kullandı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak "Kiralık için birkaç alternatif var ancak kulübüm sözleşmemde 1 yıl kalması nedeniyle bu tekliflere sıcak bakmıyor. Galatasaray, City'ye bonservisimi almak için teklif yaptı. Bu City adına iyi bir teklif olabilir fakat onlar için iyi olan benim için o kadar iyi olmayabilir. Bu konuyu transfer dönemi kapanana kadar çözüme kavuşturmak oldukça zor" diye konuştu.
Fernando'nun bu ifadeleri Sarı Kırmızılı takıma imza atma konusunda pek de hevesli olmadığı biçiminde yorumlandı.
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ise son yaptığı açıklamada 30 yaşındaki oyuncu hakkında 'Kısa süre içinde kampa katılacak' ifadesini kullanmıştı.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:51
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Heyecan yok panik yok
Toplam 8
Yorum
Jasweqe Aferim çocuk
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 23
Yorum
Yılmaz Aktaş Sayın başkan Ünal Aysalla yarışarak harcama yapması yarışması güzel ama başarı nerede başarıdada yarışması gerekir. Halbuki dibe vurdu.
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Mosturoğlu taraftara seslendi
Toplam 40
Yorum
Yusuf.02.. Mosturoğlu bu ülkede değerlerin ekonomik kazanımlarını takip edecek en son insanlardan birisiniz ülke insanı Fatih hocayıda sizide tanıyo
Fernando'dan kafa karıştıran açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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