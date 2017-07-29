Efsane geri dönüyor
Bükreş’te görüştüğü Lucescu’ya genel koordinatörlük önerisini ileten yönetici Can Topsakal, “Lucescu teklife olumlu bakıyor. Bu iş 3-4 gün içinde sonuçlanır” dedi. Real Madrid'in bileğini büküp G.Saray'a Süper Kupa'yı kazandıran, lig şampiyonu yapan, Devler Ligi'nde çeyrek finale çıkartan Lucescu ismi taraftarı coşturdu.
Can Topsakal, Bükreş'e giderken yaptığı açıklamada "Lucescu'yu 'üst akıl' olarak istiyoruz. Futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. yönetim kuruluna da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki futbolcuları göstereceğiz, o da gerekli uyarıları yapacak" demişti. Son günlerde Tudor-Lucescu-Terim arasında kararsız kalan başkan Dursun Özbek ise Lucescu'nun genel koordinatörlüğe sıcak bakmasından çok memnun kaldığı belirtildi.
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Mircea Lucescu, Bükreş'e gelerek kendisine G.Saray'ın "üst aklı" olmasını teklif eden Can Topsakal'a "acı reçete" sundu. Yapılan transferleri eleştiren Lucescu, Gomis, Belhanda, Mariano ve Maicon'a ödenen paralar için "çılgınlık" yorumunu yaptı. Bu oyunculara referans olan "scout" ekibinin dağıtılmasını öneren deneyimli hoca, transferi düşünülen Imbula, Strinic, Fernando ve Feghouli'den hemen vazgeçilmesini istedi. Lucesu, Galatasaray'a gelmesi halinde, Brezilya'dan daha ucuz ve gelecek vaat eden isimlerin transfer edilmesi gerektiğini söyledi.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
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Gomis'e taraftardan jest
Toplam 4
Yorum
İBRAHİM ETEM GÜZEY BONSERVİSİ ELİNDEOLAN İMZA PARASIADI İLE HER YIL İÇİN 2-3 MİLYON EURO 5 MİLYON EURO YILLIK YANİ TOPLAM HER YIL İÇİN 8 MİLYON EURO İSTİYOR
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Bursa'dan Fenerbahçe Akademisi'ne
Toplam 7
Yorum
brc fenerliysen ve beğenmiyorsan başka takımı tut, fenerli değilsen de sıranı bekle...size de geleceğiz!
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Lucescu'nun G.Saray yöneticisine sorduğu o soru...
Toplam 20
Yorum
Shenaider yazıklar olsun böyle yönetime... Tudor'la halen devam etme isteğine inanamıyoruz... Fatih Terim şun an Boştayken neyin arayışındalar...
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