 Efsane geri dönüyor – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Efsane geri dönüyor

    Efsane geri dönüyor

    Bükreş’te görüştüğü Lucescu’ya genel koordinatörlük önerisini ileten yönetici Can Topsakal, “Lucescu teklife olumlu bakıyor. Bu iş 3-4 gün içinde sonuçlanır” dedi. Real Madrid'in bileğini büküp G.Saray'a Süper Kupa'yı kazandıran, lig şampiyonu yapan, Devler Ligi'nde çeyrek finale çıkartan Lucescu ismi taraftarı coşturdu.

    'da heyecanı her geçen gün artıyor. Romanya'nın başkenti Bükreş'e giderek Rumen teknik adamla bir araya gelen yönetici Can Topsakal, görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. Yaptıkları görüşmede planlarını Lucescu'ya aktardığını dile getiren Topsakal, "Lucescu teklifimize olumlu yaklaştı. Takımla ilgili detaylı bilgi talep etti ve 3-4 gün süre istedi. Önümüzdeki hafta başında sonuç netleşmiş olur" şeklinde konuştu.

    Can Topsakal, Bükreş'e giderken yaptığı açıklamada "Lucescu'yu 'üst akıl' olarak istiyoruz. Futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. yönetim kuruluna da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki futbolcuları göstereceğiz, o da gerekli uyarıları yapacak" demişti. Son günlerde Tudor-Lucescu-Terim arasında kararsız kalan başkan Dursun Özbek ise Lucescu'nun genel koordinatörlüğe sıcak bakmasından çok memnun kaldığı belirtildi.

    BU İSİMLERDEN HEMEN VAZGEÇİN
    Mircea Lucescu, Bükreş'e gelerek kendisine G.Saray'ın "üst aklı" olmasını teklif eden Can Topsakal'a "acı reçete" sundu. Yapılan transferleri eleştiren Lucescu, Gomis, Belhanda, Mariano ve Maicon'a ödenen paralar için "çılgınlık" yorumunu yaptı. Bu oyunculara referans olan "scout" ekibinin dağıtılmasını öneren deneyimli hoca, transferi düşünülen Imbula, Strinic, Fernando ve Feghouli'den hemen vazgeçilmesini istedi. Lucesu, Galatasaray'a gelmesi halinde, Brezilya'dan daha ucuz ve gelecek vaat eden isimlerin transfer edilmesi gerektiğini söyledi.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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